Bolsonarista Milton Neves posta vídeo sexualizando jogadora de futebol, toma enquadrada e apaga

247 - O bolsonarista Milton Neves gerou revolta nas redes sociais ao postar um vídeo com conteúdo de sexualização citando Alisha Lehmann, jogadora suíça do Aston Villa de futebol feminino e namorada do brasileiro Douglas Luiz.

Após a repercussão dos fatos, ele apagou o vídeo de sua conta.

O ex-Vasco da Gama e Manchester City desabafou sobre a situação e disparou contra o jornalista:

“Você já velho, anos no futebol e posta um vídeo que não respeita o futebol feminino e nem a própria jogadora, que ainda por cima é minha namorada. Não aprendeu o que é respeito, é sacanagem!”, desabafou.

O jornalista Fred Caldeira também criticou o bolsonarista: “Se você, que me segue, viu graça no terrível tuíte do triste Milton Neves, favor deixar de me seguir. Será um favor para nós dois".

