Bolsonaro ignora Weintraub para governo de SP e irrita sua base

Jair Bolsonaro sinalizou que irá promover a candidatura do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para o governo de São Paulo e irritou sua base, que apoia Abraham Weintraub edit

247 - Jair Bolsonaro sinalizou que irá promover a candidatura do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para o governo de São Paulo e irritou sua base, que apoia Abraham Weintraub. O nome do ex-ministro da Educação é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (27);

Discípulo do guru Olavo de Carvalho, Weintraub saiu da pasta da Educação após promover uma cruzada ideológica no ministério, comprando polêmicas fantasiosas e perseguindo a comunidade acadêmica.

Veja a repercussão:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.