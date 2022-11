Câmera flagra extremista se jogando num carro parado para simular atropelamento em estrada (vídeo)

Fica claro que o homem se joga no carro que está praticamente parado para forjar um atropelamento. edit

247- Imagens capturaram o exato momento em que um bolsonarista foi pego na mentira, forjando um atropelamento em uma das barricadas golpistas que não aceitam que Jair Bolsonaro saia do poder.

Nas imagens abaixo, fica claro que o homem se joga no carro que está praticamente parado para forjar um atropelamento.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou em despacho nesta terça-feira (1) que as polícias militares estaduais estão autorizadas a agir contra os bloqueios das estradas em todo o país realizados por bolsonaristas golpistas que não aceitam o resultado da eleição presidencial, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT), impondo uma derrota a Jair Bolsonaro (PL).

O despacho do ministro determina a imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido".

