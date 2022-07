Ellen Jabour volta a criticar Roger Waters e culpa internautas por falta de interpretação de texto: "vocês não entenderam"

Ela citou tom político da banda Rage Against the Machine e criticou o engajamento político do grupo, citando como exemplo negativo a postura de Roger Waters. edit

247 - Após a modelo Ellen Jabour ser bastante criticada nas redes após cobrar que artistas sejam “isentões” em seus shows, ela voltou em suas redes sociais para reafirmar sua crítica e ainda culpar os internautas pela má interpretação de texto.

“Gente, vocês não entenderam! Não estava me referindo à letras de música sobre política, mas quando a banda ou músico resolve fazer do show um momento de propaganda política. O Roger Waters por exemplo veio falar sobre a nossa política (Brasil) no show dele e criou o maior climão”, disse.

"Gente, vcs não entenderam! Não estava me referindo à letras de música sobre política mas quando a banda ou músico resolve fazer do show um momento de propaganda política. O roger waters por exemplo veio falar sobre a nossa política (Brasil) no show dele e criou o maior climão…

Anteriormente, a modelo compartilhou uma matéria da Rolling Stone sobre o tom político da banda Rage Against the Machine e criticou o engajamento político do grupo, citando como exemplo negativo a postura de Roger Waters.

Não gosto de shows que falam sobre política. Transformam um momento que era pra ser de unificação, em segregação. O clima fica péssimo pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar, e até mesmo a se agredir!

Vivi isso no show do Roger Waters e foi uó. https://t.co/PmGBfRIl1a





Os internautas ressaltaram a falta de coerência da modelo, pois tanto Waters como a banda Rage Against the Machine sempre usaram o tom crítico em suas canções.

