Esposa de Leonardo se gaba por valor pago a João Guilherme, mas cantor já entrou na Justiça para não pagar pensão ao filho

247 - Poliana Rocha não gostou das críticas feitas por João Guilherme ao pai, Leonardo, após o sertanejo declarar apoio a Jair Bolsonaro. A mulher saiu em defesa do marido, destacando que ele pagou pensão alimentícia ao filho fora do casamento até os 18 anos de idade. Mas o que nem todo mundo sabe é que Leonardo e João já se enfrentaram na Justiça por causa do benefício, informa o portal Metrópoles.

Trechos de um processo aberto em 2012 por Naira Ávila, mãe de João, e disponível no site JusBrasil, mostra que a mãe do ator precisou acionar a Justiça contra a Talismã Administradora de Shows em 2012, empresa do cantor, quando João Guilherme tinha apenas 10 anos, para receber a pensão.

Após ser criticado por Poliana, João Guilherme destacou que pensão não é um privilégio, mas sim uma obrigação do progenitor.

