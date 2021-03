Fake news fez João Doria ir à casa de Mariana Rios checar se estava ocorrendo festa

Portal Forum - A atriz Mariana Rios, que é vizinha do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi envolvida em uma fake news produzida por outra vizinha do político, Alessandra Maluf, de que estaria ocorrendo uma festa na casa de Rio e que o filho de Doria estaria presente.

Rios divulgou um vídeo em suas redes sociais e afirmou que o seu nome “foi envolvido em uma mentira” e que por conta disse ela se sente “no direito” de ir à público e desmentir e “esclarece o que de fato de aconteceu”.

“A minha vida pessoal e profissional, a qual eu e dependo e a minha família depende, ela não pode ser prejudicada e eu me sinto no direito de falar o que aconteceu”.

Posteriormente, Mariana Rios lança um questionamento aos seus seguidores: “Eu quero te fazer uma pergunta para vocês que está me assistindo e me escutando: até onde você compactua com uma mentira dita várias vezes, fazendo assim com que ela se torne uma verdade?”, questionou.

Depois, a atriz explicou que, na sexta-feira (5) a noite estava em sua casa com mais três amigos cantando no karaokê. O vídeo que circulou ganhou proporções absurdas que fez o governador João Doria ir à casa de Mariana Rios checar se estava ou não acontecendo uma festa.

“O governador bateu na porta da minha casa junto com outras pessoas que estavam apontando todas essas mentiras e ele bateu na porta, eu abri a porta, com os meus três amigos do lado. Eu falei ‘o que está acontecendo?’, ele me disse: ‘estão dizendo que aqui está acontecendo uma festa'”.

Rios explicou que abriu a porta e mostrou a casa para o governador e às outras pessoas. “Vocês querem entrar?’. Estamos só nós aqui'”. Depois de checar que não havia festa alguma na casa da atriz, o governador se desculpou e foi embora.

A fake news do Jardim Europa, zona sul da cidade de São Paulo, não parou por aí: o governador Doria registrou uma queixa-crime no sábado (6) contra os responsáveis por espalhar o vídeo que indicava que o filho do governador estava na festa e que seria um dos organizadores.

O governador João Doria replicou o vídeo de Rios em suas redes e afirmou que a “verdade sempre prevalece”









