Fala de Felipe Neto sobre gastos de R$ 200 mil em hotel gera críticas na esquerda e na direita

247 - O youtuber Felipe Neto disse em suas redes sociais que chegou a pagar 200 mil reais em diárias durante sua estadia na cidade de Nova York.

O valor revelado pelo youtuber diz respeito ao desabafo de Neto sobre o preço que, segundo ele, está exorbitante após o retorno da circulação de pessoas.

Neto diz que o hotel na cidade estadunidense nem era 5 estrelas, mas que o valor cobrado, ainda assim, era altíssimo.

A fala foi vista por vários internautas como ostentação.

“Esses stories do @felipeneto estão fazendo a alegria da extrema direita e não é pra menos, que fala DE MERDA, totalmente desconectadas da realidade! Tá TUDO ERRADO. Uma fala elitista da porra. Se você está no conselho da comunicação do @LulaOficial, é melhor ajustar o rumo”, diz Rodrigo Cebrian.

“Não é mentira que ele tenha gastado 40 mil dólares em 7 dias, é mentira que não seja possível ter um bom hotel 5 estrelas por uma fração disso em qualquer capital do planeta. e tb da pra gastar mais que isso, trust me. Só não tenta me convencer que pagou 40k pra ficar no ibis”, disse o perfil “Der Fecha”.

