Ilustradora da Globo é acusada de racismo ao comparar negro a bandido

247 - A ilustradora Rafaella Tuma, do meme “Eu sou o cordeirinho”, está sendo acusada de racismo nas redes sociais. A jovem, que possui um quadro no BBB 23, publicou no Instagram uma postagem com conotação racista.

O “meme” relata um diálogo: Em uma conversa no WhatsApp, uma amiga diz para a outra que está sofrendo por um boy e envia a foto de um homem negro, de boné e sem camisa, fumando em frente a uma casa sem pintura. A outra amiga responde: “Tá sofrendo por quê? Ele te roubou?”.

Seguidores lotaram os comentários de outras publicações de Rafaella acusando-a de discriminação.

Na sequência, a ilustradora usou suas redes para pedir desculpas e dizer que de fato cometeu um erro.

o post da rafaella tuma na rede do lado… alguém precisa avisar pic.twitter.com/nDGoCWPFUY March 19, 2023

