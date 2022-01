Irmão de Marília Mendonça detona Naiara Azevedo: 'Farei tudo pra você sair'

Por meio de seu perfil no Twitter, ele apontou o oportunismo da cantora edit

Apoie o 247

ICL

247 - João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, repercutiu a participação de Naiara Azevedo no "BBB 22", e detonou a sertaneja ao afirmar que ela entrou no reality para se promover e tentar ganhar a atração "em cima" da rainha da sofrência, que morreu aos 26 anos em novembro de 2021, em decorrência de um acidente aéreo. A informação é do portal Splash.

Por meio de seu perfil no Twitter, plataforma em que é seguido por Maraisa e Gustavo Mioto, entre outros, João Gustavo detonou Naiara. "Parabéns, você nunca enganou ninguém", escreveu.

"Todo mundo já sabia que você entraria no 'BBB' para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa", publicou.

PUBLICIDADE

Veja:

Eu não vou aceitar não gente, ninguém vai ganhar em cima dela não PUBLICIDADE January 15, 2022

Todo mundo já sabia que você entraria no bbb pra se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo pra que você não fique dentro dessa casa 👍🏻 PUBLICIDADE January 15, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: