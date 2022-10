Jair e Michelle Bolsonaro não se seguem nas redes desde o 1º turno

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa, Michelle Bolsonaro, não deixaram de se seguir nas redes sociais após o resultado da eleição deste domingo (30), conforme circula a informação nesta segunda-feira (31), segundo Leo Dias, do Metrópoles. "A coluna já havia percebido tal movimento nas redes da família do político no início deste mês. A notícia da vez é que Carlos, um dos filhos do presidente, também trocou unfollow com a madrasta".

Segundo o colunista, à época do 'unfollow', a assessoria de imprensa do Bolsonaro foi questionada sobre a atitude, mas não respondeu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.