Janaína Paschoal é execrada nas redes após pregar contra vacina

247 - A deputada Janaína Paschoal foi execrada nas redes após fazer uma postagem pregando contra a vacina.

“Vivemos um momento tão intrigante, que pessoas vacinadas, COM TODAS AS DOSES, pegam COVID e recomendam a Vacinação! Parece piada! Ninguém acha, no mínimo, curioso?”, disparou a bolsonarista.

Vivemos um momento tão intrigante, que pessoas vacinadas, COM TODAS AS DOSES, pegam COVID e recomendam a Vacinação! Parece piada! Ninguém acha, no mínimo, curioso?





Após a postagem, a reação foi imediata. O advogado Augusto de Arruda Botelho chegou a chamá-la de desonesta.

Veja a repercussão:

A Janaina é uma das pessoas mais intelectualmente desonestas que eu conheço.

E eu conheço ela fora do Twitter faz anos, muitos anos. https://t.co/tLORuh5X53

Eu peguei Covid, mesmo vacinado. E sabe o que aconteceu? Não fui internado, não passei mal, não morri. É pra isso que servem as vacinas. Mas é claro que você sabe disso… — Juliano Medeiros (@julianopsol) January 3, 2022

Pessoas que se vacinam podem pegar a doença, porém na forma branda.

A vacina contra sarampo, por exemplo, funciona assim.

O sarampo também é uma doença viral grave, que chegou a matar 2,6 milhões de pessoas por ano.

Felizmente, desde 1963, existe VACINA, Janaína.

(Fonte: OMS) — Carla Vilhena (@carlavilhenaa) January 2, 2022

Eu não devia, porque acho que a senhora é mais inteligente que isso, mas vou desenhar. A senhora se lembra do mês de abril, quando chegamos a ter 4200 em um único dia e a vacinação ainda engatinhava? Ao que a senhora atribui termos dias com 45 mortes, como foi na sexta? Sorte?

Jana, a força que você faz pra se destacar entre os melhores dos piores é realmente admirável

Eu particularmente acho fascinante o quanto você se tem se humilhado pra manter o seu eleitorado — Bic Müller 🦩 (@bicmuller) January 3, 2022