Moro insinua ser primo do "Homem de Ferro" e vira piada nas redes (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Fórum - A pretensa candidatura de Sergio Moro (União) deixou um rastro de destruição na chamada terceira via e causou sequelas no comportamento do ex-juiz da Lava Jato.

Fora da disputa presidencial, após trocar o Podemos pelo União Brasil, que indicou o nome do presidente da sigla, Luciano Bivar, para uma tentativa de unir a chamada "terceira via", Moro tem se dedicado a uma das suas atividades favoritas: cultuar super heróis de quadrinhos dos EUA.

O devaneio do ex-super ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) é tamanho que neste domingo (17) ele chegou a divulgar um trecho de entrevista em que insinua ser parente de Tony Stark, codinome do Homem de Ferro, herói criado pela Marvel e retratado por Robert Downey Jr. no cinema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra da matéria na Fórum.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE