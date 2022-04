Rodrigo Mussi manda mensagem após receber alta

Apoie o 247

Metrópoles - Após passar por momentos críticos na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, Rodrigo Mussi recebeu alta na última quinta-feira, 28. Agora em uma clínica de reabilitação, o gerente comercial enviou um recado para seus fãs por meio de seu Instagram.

O responsável por passar a mensagem foi Diogo Mussi, irmão do ex-BBB22. Antes, ele comentou o estado de saúde do brother. “Boa noite, pessoal. Ainda não é o Rodrigo por aqui. Desculpa causar essa frustração. Comentando a transferência do Rodrigo, ele está lúcido e com uma estrutura de primeiro mundo. A reabilitação dele vai ser um sucesso, tenho certeza disso”, explicou.

