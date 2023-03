Serginho Groisman comete gafe hilária com Priscilla Alcantara no Altas Horas

Apoie o 247

247 - Serginho Groisman cometeu uma gafe hilária com Priscilla Alcantara no Altas Horas do último sábado (18). O apresentador, ao procurar pelo pai da cantora, que deveria estar na plateia, entrevistou o homem errado e escondeu o rosto de vergonha.

De acordo com o portal Metrópoles, Priscilla comentava o apoio da família desde a infância. “Seu pai está aí, né?”, perguntou Serginho. A cantora respondeu apontando para a plateia, e o apresentador o confundiu com um homem que mexia no celular.

“Mas esse não é meu pai, não”, alertou a convidada, que gargalhou e fez Serginho também cair na risada.

“Agora nem sei onde está meu pai depois dessa”, brincou Priscilla. Serginho justificou a gafe: “Ele começou a mexer o celular e pensei: ‘Vai mostrar [alguma foto antiga com Priscilla]'”.

