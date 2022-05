Simone Tebet cria campanha "mulher vota em mulher" e internautas relembram seu voto a favor do impeachment de Dilma

Querida @simonetebetbr! Bonito seu discurso de "mulher vota em mulher", só me confirma por favor o seu voto em relação ao impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, mulher íntegra e honrada, pq eu me decepcionaria se a Sra c/ esse discurso, tivesse ajudado a golpear outra de nós!

