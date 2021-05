Tatá Werneck pede orações após piora de Paulo Gustavo: 'Com todo o amor'

"Eu imploro a vocês com todo amor: tirem 1 minuto do tempo de vocês e peçam para que Paulo Gustavo veja os filhos crescerem. Por favor. Quem puder. Por favor. Eu peço com todo o amor", escreveu a atriz no Twitter edit

247 - Tatá Werneck pediu as orações dos fãs pela saúde de Paulo Gustavo. O boletim médico divulgado nesta segunda-feira (4) apontou "complicações graves" no quadro de saúde do ator após uma embolia gasosa. A informação é do portal UOL.

"Eu imploro a vocês com todo amor: tirem 1 minuto do tempo de vocês e peçam para que Paulo Gustavo veja os filhos crescerem. Por favor. Quem puder. Por favor. Eu peço com todo o amor", escreveu a atriz no Twitter.

