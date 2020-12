(Vídeo) Namorado de mãe de Neymar, Tiago Ramos diz que foi esfaqueado em Cancún, no México

Namorado de Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, o modelo Tiago Ramos afirmou que "quase" morreu ao ser esfaqueado em Cancún, no México edit

247 - Namorado de Nadine Gonçalves, a mãe do jogador Neymar, o modelo Tiago Ramos fez um vídeo em seu stories, no Instagram, dizendo que foi esfaqueado numa briga dentro de um restaurante no balneário em Cancún, no México.

"Quase morri por algo que eu não fiz", disse ele chorando. "Um cara de uma facada nas minhas costas. Cheguei no restaurante e pedi um prato de carne, não sei o que aconteceu, não fiz nada, mas não me deixaram ficar. O que importa o trabalho numa hora dessa?", afirmou Ramos, relatando a angústia.

"Eu fiquei chamando ele: 'Vem, cara, contra um para você ver. Vem sem faca para você ver'. Dois caras batendo na sua cabeça é fácil, para dar uma facada, mas contra um, eu quero ver. Eu volto aqui", acrescentou.

Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, diz que foi esfaqueado em Cancún pic.twitter.com/CGZ5owXRRR — Retratos da Vida (@RetratosdaVida) December 5, 2020

