Hoje na TV 247 - 21 de Janeiro

9h - Bom Dia, Ministra - com Esther Dweck

10h - Bom dia 247, com Dafne, Hilde e Florestan (ao vivo)

12h - Luiz Eduardo Soares: “É necessário a reestruturação das polícias”

13h - Fernando Fernandes: "A força-tarefa da Lava Jato foi desenvolvida nos Estados Unidos"

14h - Veias Abertas - O lobby sionista ameaça a América Latina

15h - Trilhas da democracia: reapresentação da entrevista com Mário Luiz Sarrubbo

16h - Aula com Vassoler: O que é capitalismo de plataforma e que implicações ele traz para nossas vidas?

17h - Mais-Esquerda - 100 anos da morte de Lênin

18h - Cannabis Brasil: A plantação de cannabis no Brasil

19h - Mundo em desalinho, com Lejeune Mirhan

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

22h - Oásis: Afinal, o que é Saúde Mental?

