Hoje na TV 247 - 8 de setembro

5h - A greve de 1917: marco das lutas operárias no Brasil - Retalhos da Nossa História, com Pedro Lima Vasconcellos (Paz e Bem)

6h30 - Paz e Bem

7h - Bom Dia 247

10h - Attuch entrevista Jones Manoel

11h - Giro das 11

13h - Conexão Lisboa: festival debate sustentabilidade na capital portuguesa

14h - Entrevista com o policial antifascista Leonel Radde (canal da professora Daniela Araújo)

15h - Prosa econômica, com Juliane Furno e Iriana Cadó - Análise do PIB do segundo trimestre

16h - Análise política com Rui Costa Pimenta

17h - Um Tom de resistência - Ativismo Racial e LGBT. Com Vanessa Mulet e Indianarae Siqueira

18h30 - Boa Noite 247

22h - O dia em 20 minutos

23h - Live do Conde

