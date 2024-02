Bloqueio dos Estados Unidos é o maior obstáculo para o desenvolvimento de Cuba, diz primeiro-ministro

Apoie o 247

Prensa Latina - O bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba é o grande obstáculo ao desenvolvimento da ilha e uma violação sistemática dos direitos humanos do povo cubano, afirmou na segunda-feira (12) o primeiro-ministro, Manuel Marrero.

Ao intervir na Cúpula Mundial de Governos, que se realizou em Dubai, Marrero garantiu que, apesar de todos os desafios que apresenta o cerco econômico, comercial e financeiro, a nação caribenha realizará as transformações necessárias para a economia e a sociedade.

Ele expressou o agradecimento da ilha pela solidariedade dos povos e governos do mundo na luta contra o bloqueio, que há mais de 60 anos foi imposto ao país.

O chefe do governo cubano explicou que o país fortalece o sistema empresarial público, incrementa a produção agropecuária e diversifica os atores econômicos com a constituição de mais de dez mil micro, pequenas e médias empresas privadas.

Acrescentou que também se realizou uma ampliação da atualização legislativa como parte da implementação das projeções do governo para corrigir distorções e impulsionar a economia.

O país está desenvolvendo políticas de inovação social associadas ao incremento da participação popular na condução dos assuntos públicos para lutar contra as desigualdades e promover uma maior justiça social.

Marrero sinalizou que seu país tem a mais absoluta convicção de que não será possível avançar para um modelo sustentável, em harmonia com a natureza, sem promover a solidariedade internacional como um direito humano.

O primeiro-ministro fez um apelo por um mundo de paz que permita o pleno desenvolvimento das sociedades.

Afirmou que o governo cubano continuará promovendo a solidariedade, a complementaridade, a cooperação e o diálogo entre os povos “para demonstrar que um mundo melhor é possível”.

