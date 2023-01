Celso Amorim: bloqueio dos EUA a Cuba é "absurdo" e precisa acabar

Segundo o ex-chanceler, o encontro de Lula com o mandatário cubano, Miguel Díaz-Canel, marca a normalização da relação entre Brasil e Cuba edit

247 - Assessor especial do presidente Lula (PT) para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim afirmou a jornalistas após a reunião do mandatário brasileiro com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que os bloqueios econômicos impostos pelos Estados Unidos à ilha são "absurdos" e precisam acabar.

Ele afirmou que o encontro entre Lula e Díaz-Canel representa a normalização da relação entre Brasil e Cuba.

Sobre a possível retomada do Mais Médicos - programa lançado no governo Dilma Rousseff (PT) que previa o envio de médicos cubanos ao Brasil em troca de um pagamento do governo brasileiro à ilha -, Amorim afirmou que o assunto não foi tratado entre os presidentes ou que pelo menos "não escutou" nenhum comentário sobre o tema.

O ex-chanceler foi perguntado se o Brasil emitirá repreensões a Cuba por supostas violações aos direitos humanos e negou: "não é nosso papel".

Após a reunião com Lula, o presidente cubano, pelas redes sociais, disse que a Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) une países que sofrem com a desigualdade social para avançar para o desenvolvimento sustentável.

