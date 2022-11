Fórum de São Paulo encerra encontro na Venezuela

Apoie o 247

ICL

247 - Terminou neste sábado (19), em Caracas, o Encontro do Foro de São Paulo, informa a Telesur.

Entre os documentos aprovados está uma nota pedindo a libertação do enviado especial da Venezuela, Alex Saab, que se encontra preso nos Estados Unidos.

O vice-presidente de Assuntos Internacionais do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Adán Chávez, destacou que "o Foro de São Paulo tem permitido avançar na integração e unidade dos povos".

Ao participar do encerramento da reunião ampliada do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo, realizada na cidade de Caracas, Chávez expressou que "a unidade é uma dessas conquistas que se mostraram na realidade, a nova geopolítica de nosso continente, aí está a amostra real, plena de liberdade e soberania de nossas nações".

Na atividade final participaram, além de Adán Chávez, a reitora da Universidade Internacional de Comunicações, Tania Díaz, e a secretária executiva do fórum, Mônica Valente.

Nos dias 18 e 19 de novembro, mais de 65 delegados internacionais de 22 países estabeleceram grupos de trabalho para fortalecer um plano de ação conjunto que lhes permita continuar consolidando a luta na região.

Nessas instâncias, os participantes compartilharam experiências sobre as vitórias eleitorais dos povos da Bolívia, Honduras, Peru, Chile, Colômbia e Brasil.

A secretária-executiva do Foro de São Paulo, a brasileira Mônica Valente, disse que no dia 28 de janeiro serão realizadas atividades em homenagem ao herói nacional cubano José Martí.

Posteriormente, até o final de janeiro do próximo ano, o Foro de São Paulo realizará um simpósio sobre a integração latino-americana e caribenha na capital argentina, Buenos Aires.

A atividade acontecerá no contexto da Cúpula de Líderes da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Conforme indicou Valente, de 10 a 12 de fevereiro, a organização continental realizará o primeiro encontro internacional de publicações de partidos e movimentos de esquerda promovidos pelo Partido Comunista de Cuba (PCC).

A ativista brasileira também indicou que a próxima reunião do grupo de trabalho da organização continental será na cidade colombiana de Bogotá.

O Foro de São Paulo é uma plataforma política latino-americana composta por partidos de esquerda e centro-esquerda e forças da região.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.