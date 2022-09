'Já tem gente querendo botar na minha conta', diz Bolsonaro sobre atentado contra Cristina Kirchner (vídeo)

Apoie o 247

247 - Após um silêncio de mais de 12 horas sobre o atentado fracassado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (2) que, apesar das divergências ideológicas, não desejava algo do gênero para ela e que “felizmente o cara não sabia manusear arma de fogo”.

"Já mandei uma notinha... eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí, né?", disse em referência a um posicionamento da chancelaria brasileira sobre o atentado. "Já tem gente querendo botar na minha conta esse problema. E o agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso", acrescentou Bolsonaro.

Veja o vídeo.

🇧🇷🇦🇷 AGORA: Presidente Jair Bolsonaro comenta sobre atentado contra Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina:



"Já mandei uma notinha... mas eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí, né?".pic.twitter.com/YhnH9hLG6s — Eixo Político (@eixopolitico) September 2, 2022





"Apesar das minhas divergências com a vice argentina, não desejo isso para ela. Espero que o fato seja devidamente apurado. E felizmente o cara não sabia manusear arma de fogo”, disse o atual ocupante do Palácio do Planalto durante visita à 45ª Expointer, em Esteio, no Rio Grande do Sul.

Bolsonaro também disse ver o atentado com “preocupação". "A gente não quer isso para ninguém. Eu passei por um momento difícil em 2018, quase fui a óbito". A frase faz referência ao suposto atentado a faca sofrido por ele durante um ato de campanha em Minas Gerais em 2018.

"Que se apure tudo na Argentina. Lamentamos esse episódio. E que se apure, diferente do que foi feito comigo em 2018. Que dadas todas as evidências, que ele foi mandado a dar aquela facada em mim, houve uma pressão enorme para que o inquérito não fosse para frente", disse. Apesar da afirmação, a Polícia Federal concluiu que o autor do crime, Adélio Bispo, sofre de transtornos psiquiátricos e agiu sozinho.

