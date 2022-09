"Ódio político e violência fascista são ameaças à democracia na América Latina", diz Dilma após atentado à Cristina Kirchner

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) se manifestou nesta sexta-feira (2) sobre o atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite desta quinta-feira (1). Um brasileiro conseguiu chegar com uma arma a poucos centímetros do rosto da vice-presidente. Ele puxou o gatilho, mas a arma falhou.

"O atentado contra a vida da líder argentina Cristina Kirchner por um brasileiro armado merece o repúdio do mundo inteiro. O ódio político e a violência de índole fascista, estimuladas por políticos extremistas, são uma ameaça à democracia na América Latina", declarou Dilma, prestando solidariedade à Cristina Kirchner: "meu firme desejo de que o seu país, o Brasil e a América Latina superem esta situação e retomem o caminho da paz e da estabilidade".

>>> Lula se solidariza com Cristina Kirchner e diz que ódio “estimulado por alguns” é ameaça à democracia na região

"E que a violência política, venha de onde vier, não consiga obstruir os avanços civilizatórios dos povos de todo o mundo", disse.

A petista também rasgou elogios à argentina. "Cristina Kirchner é uma das maiores lideranças do nosso continente. Representa a luta pela democracia e contra a desigualdade. As manifestações de apreço que sempre recebe do povo nas ruas demonstram o quanto ela é amada. A violência não pode vencer!".

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, também recebeu a solidariedade da ex-presidente brasileira.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.