Brasileiro é preso após tentar atirar contra Cristina Kirchner (vídeo)

247 - Um homem tentou atirar contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite desta quinta-feira (1º), quando ela voltava para sua casa, em Buenos Aires, capital do país.

Segundo o ministro da Segurança, Aníbal Fernández, ele é Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos. Conforme mostram diversas imagens, a arma falhou e Cristina não foi ferida.

"Ele circulava no meio do grupo de militantes kirchneristas que desde a semana passada aglomeram-se na porta do prédio onde reside a vice. As pessoas começaram a percebê-lo, nesse momento chega Cristina, e ele levanta a mão esquerda com um revólver de baixo calibre na mão e gatilha. Mas o tiro não sai", relatou o jornalista argentino Ariel Palacios.

A Polícia Federal, que faz a vigilância do local, o deteve rapidamente.

