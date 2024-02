Maduro transmite "grande respeito" pelo presidente da Guiana

Apoie o 247

(Reuters) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, transmitiu seu "grande respeito" pelo presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, informou o Ministério das Relações Exteriores da Guiana nesta quarta-feira, sinalizando uma diminuição das tensões sobre uma área onde a Guiana está desenvolvendo grandes projetos de petróleo e gás.

As conversas diplomáticas entre os dois países começaram em dezembro. Naquele mês, um referendo venezuelano apoiou uma iniciativa para incorporar Essequibo, a área onde a Guiana está desenvolvendo grandes projetos de petróleo e gás.

Maduro se reuniu com o embaixador da Guiana, Richard Van West-Charles, em Caracas na terça-feira, de acordo com um comunicado da Guiana. "O presidente Maduro solicitou ao embaixador Van West-Charles que transmitisse uma mensagem de alta consideração ao presidente Ali, declarando seu grande respeito pelo presidente e pelo povo da Guiana", disse o comunicado.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) está julgando um caso sobre a disputa de fronteira.

