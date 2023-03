(Vídeos) Terremoto de magnitude 6,5 atinge o Equador

#BREAKING #ECUADOR



🔴ECUADOR : STRONG EARTHQUAKE OF MAGNITUDE 5.7 HIT GUAYAS PROVINCE!#VIDEO MOMENT OF EARTHQUAKE



Epicenter is 10 km WNW of Yaguachi Nuevo. #BreakingNews #Guayas #YaguachiNuevo #Earthquake #Sismo #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/pp1LAwOOvX