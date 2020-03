1905: os trabalhadores russos inventaram o conselho popular

No domingo 22 de janeiro de 1905, a Guarda Imperial do Império Russo atirou contra trabalhadores que marchavam pacificamente e desarmados até o Palácio de Inverno e mais de quatro mil foram mortos. O Domingo Sangrento como ficou conhecido foi o estopim da primeira etapa da revolução russa contra o absolutismo, a segunda derrubaria o czar em fevereiro de 1917 e a terceira levaria os trabalhadores ao poder em outubro do mesmo ano.

Foi em 1905 que os trabalhadores russos criaram um dos seus instrumentos políticos mais importantes da história do movimento operário: o conselho popular. Conselhos populares que governariam a Rússia após outubro de 1917, reapareceriam nas Revoluções de 1918 e 1919 na Alemanha, tornaram-se recorrentes em momentos de acirramento da luta de classes.

Enquanto a burguesia enquanto classe possui o Estado para coordenar os seus diversos setores e garantir seus interesses contra as demais classes exploradas, os conselhos populares surgem para coordenar os trabalhadores da cidade e do campo, suas várias categorias e frações através de um órgão comum.

Enquanto os sindicatos reúnem trabalhadores de uma mesma unidade produtiva, o partido reúne trabalhadores segundo sua concepção ideológica, os conselhos populares surgem para unificar todos num órgão comum. De modo que através dele toda a classe se movimente de modo simultâneo contra este ou aquele ataque dos capitalistas reunidos no Estado.

No enfrentamento contra o Império Russo, os trabalhadores de Petersburgo perceberam a importância dessa unidade na luta e em 13 de outubro reuniram-se no edifício do então Instituto Tecnológico entre 30 e 40 delegados para fundar o primeiro conselho popular para organizar a greve geral política.

No dia 15, representantes de vários distritos já compunham o conselho (cerca de 200 mil pessoas haviam participado da eleição). Em 16 de outubro, todas as fábricas têxteis já estavam paralisadas. Cada fábrica paralisada enviava seus delegados ao conselho, que chegou no seu ápice a 560 delegados.

Durante 50 dias de existência, o Soviete de Deputados Operários de Petersburgo colocou medo na nobreza russa. Mas devido às condições objetivas, só conseguiu derrubar o czar doze anos depois.

A lição ficou para a história, para os trabalhadores do futuro de todo o mundo de como criar e o que fazer num conselho popular.

O Soviete de Petersburgo criou seu jornal próprio para informar aos milhares de trabalhadores acerca das suas decisões diárias, criou grupos de combate para proteger o próprio conselho e as manifestações convocadas pelos trabalhadores de ataques do exército e de forças reacionárias da época.

Os delegados eram eleitos nas unidades de trabalho, e para cada decisão o conselho destinava responsáveis pela execução, e a qualquer momento o plenário poderia retirar a pessoa do cargo, devido a considerações políticas ou práticas.

O conselho foi o centro nevrálgico de toda a luta dos trabalhadores, pois era ao mesmo tempo órgão deliberativo e executivo de decisões que guiavam centenas de milhares de trabalhadores com a velocidade necessária de momentos excepcionais.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa