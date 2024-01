8 de janeiro foi apenas a ponta do iceberg que enfrentamos na nossa história

Apoie o 247

Quem tem consciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe. E no centro da própria engrenagem, inventa contra a mola que resiste. Os versos da música “Primavera nos Dentes”, de Secos & Molhados, completavam 50 anos em 2023 junto com a banda que nasceu da luta e resistência contra o fascismo e a ditadura. Pasmem! No seu cinquentenário, as suas músicas voltaram a fazer muito sentido. O perigo estava logo ali, só faltavam 72 horas, nas portas dos quartéis esperavam repetir mais uma vez 1964. 8 de janeiro é para nunca mais esquecer o que representa essa direita do ódio.

Voltemos um pouco no tempo para entender como a música traz sentido forte da nossa luta por um país melhor.

Tivemos consciência para ter coragem em 10 de fevereiro de 1980 e fundar o primeiro partido composto por trabalhadores. Tivemos a força de saber que existe a solução de colocar um operário como presidente e o pobre no orçamento. E no centro da própria engrenagem, inventamos a contra a mola que resiste para enfrentar o golpe contra a Dilma e a prisão absurda e injusta do Lula.

Não vacilamos, mesmo derrotados e seguimos na luta. Vimos o fascismo voltar ao poder e o “mito” querer nos metralhar. Já perdidos, resistimos, envolto em tempestade, decepados. Lula provou a sua inocência, voltou e ao lado do povo foi reeleito presidente pela terceira vez.

Entre os dentes seguramos a primavera e ele voltou! Eles podem destruir uma rosa, mas nunca destruirão uma primavera.

Apenas uma semana após o povo colocar a faixa no presidente Lula, o Brasil viu os terroristas apoiadores do ex-presidente Bolsonaro quebrarem o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Superior.

Basta apenas um parágrafo para falar sobre o 8 de janeiro. Não queremos falar sobre isso e dar o palco que eles querem. Para esses terroristas, deixemos que Justiça indique o caminho e a punição que eles merecem por atentarem contra a democracia. Em breve estarão ao lado de Bolsonaro na cadeia.

Vamos seguir fortes reconstruindo o Brasil, focados em vencer a fome e fazer o país voltar a crescer novamente. O PIB cresceu, a inflação caiu, os preços dos alimentos estão caindo. Vamos comemorar e trabalhar.

O Projeto Juntos para Servir, composto pelo deputado federal Padre João e pelo deputado estadual Leleco Pimentel, deseja um 2024 de luta, de democracia e de muito avanço. Seguiremos fortes na defesa da democracia e em busca do melhor para o povo mineiro.

