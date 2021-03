A bolha nazista cresce e a sindemia explode no Brasil!

#LIBERDADEPARARODRIGOPI

Gestos e símbolos de representatividade ideológica de incentivo ao ódio, como a suástica do nazismo, por exemplo, demonstra que o Homo sapiens está longe de ser afetivo. Os mortos pelo " vírus que quer apenas conquistar sua soberania", já somam mais de trezentos mil: eles são vítimas da Sindemia, que tem sua raiz na guerra e desigualdade estrutural.

Será possível que humanos utilizem as armas do nazismo através dos sinais do ódio, e não tenha um "NUREMBERG" para julgá-los? eles já não fazem mais segredo, utilizam os tais gestos nas ambiências executivas. E infelizmente a sociedade, em parte, continua com a trave no olho, por desconhecer a História. Dois pesos e duas medidas: temos um preso político na Papuda, por estender uma faixa de protesto que "simbolizou" um adjetivo contra o ódio. Seu nome? Rodrigo Piva.

A sociedade precisa saber que tentam fazer dela um mero alavancador de um sistema onde as leis formalizam a desigualdade há séculos, e que um teórico chamado Montesquieu, lá na IDADE MODERNA, gera a teoria do governo, onde os poderes são distribuídos por meios legais. E tais meios legais; que legislam, executam e fiscalizam as leis, tentam preservar a prosperidade de todos. Será?

Guerra e desigualdade é o binômio que rege a vida das massas há séculos, ou seja, ao povo não resta outra alternativa. Afinal, como disse Thomas Hobbes: "Os pactos sem a espada, não são mais que palavras".

Thomas Hobbes, o autor do Leviatã, aquele que disse que o homem é lobo do homem. Aquele que preconizou a necessidade de um poder central e absolutista: como imprescindível à sobrevivência humana com o nascimento de um contrato social entre os Homens e o seu Mandarim divinal.

O contrato social do homem guerreiro em estado de natureza deveria surgir para que a liberdade dele pudesse ocorrer para garantir a sua sobrevivência tão preciosa e má, justamente para domar suas más inclinações. Segundo o filósofo e matemático, o Homem nasce pervertido e precisa da rédea de um Estado absoluto e austero para admoestá-lo .

E somos assim guiados pelas mãos e pensamentos de (certos) filósofos/teóricos que através de suas ideologias de poder fizeram a política perder a dignidade, como frisou Hannah Arendt, filósofa alemã do século XX.

Cidadania e liberdade é para os ricos. E outro teórico chamado John Locke já sabia disso...quando propalou que o poder legislativo é o poder supremo. E que as leis são para os proprietários privados. Sim, alguns seres decidem quem poderá ser livre, quem trabalha, e quem é escravo.

O liberalismo foi parido a partir destas ideologias. Assim como o nazismo também foi, a partir de um nacionalismo usurpado. A pequenez humana vem matando e roubando; e quando outro filósofo disse "o povo que subjuga outro forja suas próprias cadeias": surge o materialismo histórico marxista, que vem evidenciar para todos que existe uma lei maior que domina o povo: o trabalho alienado.

E a política de conciliar interesses diferentes poderá sobreviver?

Talvez, se for através de um governante ideal e humano, que tenha a virtù cidadã e ética, e não a virtù que desmanda, prende e arrebenta.

