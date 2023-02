A nação Pernambuco

Apoie o 247

A junção, desde a época de Jarbas Vasconcelos, dos símbolos oficiais do estado com o carnaval produziu um tipo de patriotismo "sui generis" - medir a amplitude do carnaval e proclamá-lo como o maior do mundo, já registrado e oficializado em livros e anais.

Essa curiosa forma de "cultura cívica" - vestir a camisa da pernambucanidade oficial - levou a uma disputa para saber quantos foliões estavam nos polos da folia: 2.000.000.000, 3.000.000.000. Enfim, o que mede, define a maior cidadania carnavalesca, o orgulho de ser pernambucano, recifense e cidadão? - qualidade ou quantidade? Foi maior ou menor o número de foliões?

É uma forma peculiar de cidadania e autoestima. Semelhante a conquista da copa do mundo. A questão é saber se esse orgulho pode ajudar a unir e reconstruir o país, depois da catástrofe bolsonarista.

Como é que a catarse momesca e folia cria, produz cidadania política e social, o sentimento de solidariedade e empatia com os que sofrem. Aliviar a tensão, relaxar, canalizar energias. Sim. Mas depois da folia, vem o trabalho duro de refazer a vida de milhões que talvez não estejam incluídos nessa Nação-Pernambuco. Estejam fora do cordão. Como incluí-los?

