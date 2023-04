Agrishow homenageia quem deveria estar na cadeia

Apoie o 247

É um escárnio, um abuso, um tapa na cara da democracia a homenagem da Agrishow a Jair Bolsonaro.

Ao convidarem o nefasto ex-presidente para a feira de máquinas agrícolas de Ribeirão Preto, que abre amanhã, os organizadores e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autor do convite, estão homenageando o homem que durante quatro anos promoveu a disseminação do ódio, da mentira, da desinformação, da deturpação dos fatos, ameaçou e atacou minorias indefesas, defendeu a tortura, atacou a imprensa e os jornalistas, incitou a população contra o STF, aparelhou a Justiça para proteger seus filhos de processos, transformou o país num pária internacional, incentivou o uso de armas e não de livros, conspirou contra as urnas e o resultado eleitoral, gastou milhões no cartão corporativo, menosprezou a maior pandemia dos últimos 100 anos, provocando uma chacina silenciosa que lotou os cemitérios, apropriou-se do patrimônio público, jogou a população contra as Forças Armadas e agora está vivendo às nossas custas depois de três meses de férias nos Estados Unidos.

É uma vergonha para todos os brasileiros, um abuso, um escárnio que uma pessoa que fez tanto mal, que nos empobreceu, nos humilhou, nos ameaçou, esteja livre, leve e solta, ganhando alto salário, morando numa mansão, participando da política, fazendo campanha, debatendo seus próximos passos, como se fosse um ex-presidente qualquer.

Ele deveria estar preso preventivamente por ser uma ameaça constante ao estado de direito, à ordem pública, por poder constranger testemunhas de seus inúmeros processos, impedido de usar redes sociais, de dar entrevistas, de participar da vida nacional, tal como seu ex-ministro da Justiça.

Depois do 8/1, nem ex-presidente ele deveria ser. Seu retrato deveria ser retirado da galeria dos presidentes da República.

Esta é a homenagem que os brasileiros merecem.

