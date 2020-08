Apontar o dedo sim! Sem esquecer de mostrar a solução!

Ou acabamos com Bolsonaro e sua trupe, ou eles acabarão como nosso país! Não se trata apenas de “direita vs. esquerda”, mas dos verdadeiros brasileiros e brasileiras contra uma liderança miliciana e danosa à nossa democracia edit

Um sádico que menospreza a ciência, usa de vocabulário chulo, afronta diariamente a democracia e a liberdade de expressão. Ameaça jornalistas e aqueles que exigem respostas de interesse público. Usando de seu posto conquistado com base em fake news, dinheiro ilícito e falso moralismo, Bolsonaro ignora as mais de 115 mil vidas que se foram, zombando das famílias que foram acometidas dessas mortes inesperadas.

Com seus interesses escusos, em demonstração escancarada do uso da máquina pública e gastos desnecessários, defende o consumo de medicamentos sem qualquer eficiência comprovada, e que até podem ser ainda mais prejudiciais – e igualmente letais!

Um sujeito grosseiro, devastador da natureza e aliado do agronegócio e toda sua corrente corrupta e danosa ao meio ambiente.

Em meio ao laranjal, tenta se camuflar como um “messias”, que mais se parece com o anticristo. Sua faMILÍCIA está envolvida cada vez mais com esquemas de corrupção, “rachadinhas”, e (quase certo) morte de inimigos políticos (afinal, quem mandou o vizinho do presidente Bolsonaro matar Marielle Franco?) e todo esquema que diziam combater.

Bolsonaro trouxe à tona o que há de pior na sociedade, dando voz não apenas aos ignorantes, mas aos racistas, fascistas e toda escória que se escondia nas entranhas sociais. De nada adianta carregar a bandeira do Brasil, se vestir de verde-amarelo, se suas atitudes são lesa-pátria.

Há quem diga que não devemos mais falar do Bolsonaro; não dar vitrine para esse farsante. Discordo. Precisamos sim mostrar quem é realmente Bolsonaro e seu clã! Um (des)governo falacioso, que aposta na terra arrasada e na liquidação dos mais pobres e das minorias, aumentando cada vez mais o abismo social. Fascistas que se diziam patriotas, mas entregam os recursos e bens nacionais aos interesses do capital estrangeiro – principalmente com a submissão os EUA e aos sionistas de Israel.

Temos sim que mostrar a face desse crápula! Temos que expor e cobrar daqueles que ajudaram a colocá-lo no poder através de seus votos baseados em ódio! A começar pelos canalhas da (Farsa) Lava-Jato, que tentaram destruir as conquistas dos governos passados, quebrando as indústrias nacionais e vendendo (literalmente!) a imagem corrupta de políticos e partidos da esquerda, plantando o caos e a revolta na população acéfala, apolitizada e ignorante. Temos que cobrar de todos o retrocesso que estamos vivendo, tanto internamente como na degradante imagem internacional que nos colocaram.

Mas de nada adianta apontarmos os erros e crimes se não apresentarmos alternativas. E isso a esquerda como um todo tem que fazer. Políticas de inclusão social, distribuição de renda são algumas situações que deram certo e enriqueceram não apenas o país, mas seus cidadãos – lamentavelmente, a memória de grande parte dos brasileiros e brasileiras é curta, fazendo-os esquecer que nos governos petistas é que tivemos melhor qualidade de vida e respeito internacional.

A retomada de um país verdadeiramente soberano passa pelo reestabelecimento do Estado Democrático de Direito. E não falo apenas em anularem as absurdas condenações sem provas contra Lula, mas o respeito incondicional ao que rege a Carta Magna. Infelizmente, a Justiça brasileira (ou seria Justi$$a?) parece longe de querer ser realmente justa, aja visto o circo armado pelo Conselho do Ministério Público em relação ao goldenboy da República de Curitiba, Deltan Dallagnol, optando pelo arquivamento e prescrição.

Sendo assim, ou acabamos com Bolsonaro e sua trupe, ou eles acabarão como nosso país! Não se trata apenas de “direita vs. esquerda”, mas dos verdadeiros brasileiros e brasileiras contra uma liderança miliciana e danosa à nossa democracia.

