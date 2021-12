Pátria grande unida não mais será vencida!

Apoie o 247

Por Hildegard Angel, do Jornalistas pela Democracia

Bolsonaro conseguiu algo inédito em nosso país. A reação contra ele, a ojeriza a seu governo, ao seu projeto, ao fascismo e a tudo que isso representa, somados ao asco e ao desprezo contra Moro fizeram o povo brasileiro vivenciar a vitória e a redenção de um outro país latino americano, o Chile, como se fossem a vitória e aredenção dele próprio.

A eleição de Gabriel Boric calou em nossos corações esperançosos, sedentos por felicidade, como se fosse uma prévia da derrota do bolsonarismo, da morte do morismo destrutivo e inquisicional, o colapso das intenções militares de voltarem a nos dominar pelo grito, pelo susto, pela força.

Agora, o mesmo mantra "o povo unido jamais será vencido" das manifestações de 68 no Brasil se repete vitorioso em nossos ouvidos, como ecos do Chile, mas em espanhol, "El pueblo unido jamás será vencido".

Por antecipação, nos tornamos e nos integramos à sonhada Pátria Grande, em massa única, palpitante. Junto com a vitória de ontem de Boric, celebramos a vitória de amanhã de Lula.

E assim será em cada dia da vida brasileira até a inevitável derrota de Bolsonaro. Até a queda desse castelo de ossos, de ódios, de fome e absoluta miséria, que hospeda esse governo. Esse pesadelo.

O Titanic do neoliberalismo estúpido de Paulo Guedes vai afundar, no Brasil, dia a dia, mês a mês, até as eleições, ao som do violino inconsequente do turbilhão de festas, poses e sorrisos do Instagram.

El pueblo unido jamás será vencido!

