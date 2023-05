Banco Central, saia de cima do crescimento do País

Apoie o 247

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu nessa quarta-feira (3) manter a taxa básica de juros em escorchantes 13,75%. Contra tudo e contra todos. Como um poder imperial incrustado dentro de uma democracia, ignorando a ampla parcela das vozes do campo político e econômico que apontam a taxa Selic neste patamar como impeditiva para a retomada do crescimento. O Brasil tem atualmente a maior taxa de juros real do planeta.

É inadmissível e inaceitável que uma autoridade monetária acumule tanto poder institucional como o Banco Central brasileiro, ao ponto de travar o desenvolvimento do país que vem sendo executado pelo governo Lula, eleita e soberanamente. A canetada absolutista de Campo Neto impede que o empresário invista no país, pois torna o crédito praticamente inacessível. A decisão dos sete integrantes do Copom também encarece o serviço da dívida brasileira.

A manutenção da taxa Selic em 13,75% gerou revolta dentro do Partido dos Trabalhadores. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, classificou a medida como "negacionismo econômico" de Campos Neto. Cresce a pressão dentro do partido para que o governo submeta a exoneração de Campos Neto ao Senado, já que ele tem mandato independente até 2024. Na mídia independente não há quem aceite a agiotagem do BC. “A ata do Copom chega ao ridículo de ameaçar com novas altas na Selic, se o mundo não se comportar conforme seu desejo”, observou o jornalista Luís Nassif em artigo.

Nesta quinta-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a taxa de juros do país. “Todo mundo tem que ter cuidado, ninguém fala de juros, como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas”, disse Lula durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão.

O Congresso Nacional não pode continuar fingindo que este problema colossal que impede a retomada do crescimento do país não é com ele. O presidente da Câmara, Arthur Lira, exibiu uma reação indignada em defesa da soberania do país ao criticar a pressão das big techs pela rejeição do PL 2630, de combate às fakes news. Disse que as plataformas tentaram impedir o funcionamento do Poder Legislativo. Como um verdadeiro tigrão, Lira rugiu medidas judiciais contra as plataformas. No entanto, o presidente da Câmara se cala diante da interferência política do Banco Central na política de desenvolvimento econômico e social implantada pelo governo Lula. Provavelmente porque Lira foi o patrono da lei de ‘independência’ do Banco Central, que hoje mantém o país sob cárcere privado econômico.

Banco Central, desocupe a via do crescimento do Brasil. Saia de cima da retomada do país, sua conduta não tem a legitimidade das urnas.

