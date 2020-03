Bolsonaro começa a perder direita moderada, mas sinais pra esquerda não são bons

Pesquisas começam a apontar uma perda de apoio de Bolsonaro na denominada “direita moderada”. Aquela parte do eleitorado que não relincha e nem pede tortura aos que discordam de suas ideias. Aquele grupo que defende a moral e os bons costumes. E que por isso mesmo não está gostando da forma como o presidente tem se comportado nos últimos meses.

Isso ainda não significa que a batata de Bolsonaro já esteja assando. Não. Ele ainda se mantém com aquele velho 1/3 do eleitorado a seu favor. Mas a depender do tamanho da crise e se vier a se manter só cacarejando ao invés de começar a botar uns ovos, isso pode vir a se reduzir a uns 15%.

O que é fato é que aquela recuperação sinalizada nas pesquisas de janeiro não estão se confirmando agora em março. Assista ao meu comentário no Fala Rovai desta quarta-feira.