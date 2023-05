Bolsonaro envolvido no golpe de estado

O golpe estava sendo engendrado com o conhecimento do ajudante de ordens do presidente da República. E, é óbvio, de Bolsonaro edit

A transcrição de diálogo do ex-major Aílton Barros (preso ontem) com o ajudante de ordens de Bolsonaro (também preso ontem), revelada, agora há pouco, pela jornalista Daniela Lima, na CNN Brasil, piorou ainda mais a situação do ex-presidente da República.

Barros cobra mais pressão sobre o comandante do Exército, Freire Gomes, para fazer um pronunciamento golpista “entre hoje e amanhã” e que se não for ele, tem que ser o próprio então presidente da República. O diálogo é de 15 de dezembro do ano passado.

O ex-major também afirma que todos os decretos têm que estar prontos (o que de cara remete à minuta encontrada na casa de Anderson Torres) e que Alexandre de Moraes “tem que ser preso no domingo”.

Não se conhece ainda a resposta de Mauro Cid, mas, qualquer que tenha sido, fica muito claro que é a continuação de um assunto e não o início. Ou seja: o golpe estava sendo engendrado com o conhecimento do ajudante de ordens do presidente da República. E, é óbvio, de Bolsonaro.

Esse diálogo joga luzes sobre a invasão dos edifícios dos Três Poderes. Os que estavam no acampamento esperavam o comandante do Exército ou o presidente da República dar a senha do golpe, mas como a senha não veio decidiram quebrar tudo, em protesto não só contra o governo Lula mas também contra a inação do general e do presidente da República.

