Bolsonaro quer fazer de Alexandre de Moraes o seu Sérgio Moro

Apoie o 247

ICL

Cumprindo o roteiro, caso a tentativa de golpe não venha através de uma canetada, Bolsonaro apresentou notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte.

O presidente alegou abuso de autoridade por parte Moraes no inquérito das fake news, no qual é investigado. Moraes é o relator do inquérito.

A notícia-crime foi rejeitada pelo ministro do Supremo, Dias Toffoli. "Considerando-se que os fatos narrados na inicial evidentemente não constituem crime e que não há justa causa para o prosseguimento do feito, nego seguimento", escreveu Toffoli na decisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro motivo para a rejeição foi a de que a maioria das alegações apresentadas por Bolsonaro é matéria de defesa, que deveriam ser apresentadas nos inquéritos aos quais o presidente responde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Percebe-se que a ação de Bolsonaro é uma jogada político-eleitoral, porque Alexandre de Moraes estará presidindo o Supremo Tribunal Eleitoral à época das eleições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A estratégia foi difundir um clima de suspeição de Moraes contra Bolsonaro, para municiar reações bolsonaristas tipo, “o presidente está sofrendo perseguição política” e “Moraes não pode presidir o STE porque é inimigo de Bolsonaro”.

Com base no vitimismo, Bolsonaro quer que Alexandre de Moraes seja para ele o que Sérgio Moro, juiz incompetente e parcial, foi para Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE