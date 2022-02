Com Bolsonaro e sem carnaval, Brasil deixa de gerar emprego e renda

Apoie o 247

Existe festa mais linda, mais colorida e mais plural que o carnaval? Se há, eu desconheço. Um dos pontos altos da cultura brasileira, o período festivo leva milhares de foliões às ruas todos os anos. Em tempos normais, os mais animados estariam ansiosos, separando a fantasia, já prontos para festejar.

Há quem ame e há quem odeie. Há também aqueles que gostam apenas pelos dias de descanso da labuta diária. Amor e ódio à parte, é importante lembrar que o carnaval não é só folia. Mais que alvoroçar multidões, ele é responsável também por movimentar a economia e gerar milhares de empregos em todo o país. Seja nos grandes desfiles carnavalescos transmitidos pelas emissoras de TV ou nos bloquinhos de ruas, Brasil afora, os eventos significam para muitos a chance de levar comida para casa.

Mas este não é um ano normal. Infortunadamente, tivemos que lidar com a Covid-19 e Bolsonaro ─ que, por si só, já faz mal ao povo. A soma dos dois fatores resultou no cancelamento das festas em diversas cidades. Poucas são as regiões que mantiveram as festividades. Isso por que, sem o devido combate ao vírus por parte do governo, o contágio da Covid ainda segue em alta, e manter a realização dos eventos pode colocar em risco a vida de milhares de pessoas.

A estimativa é que, sem o carnaval, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador ─ cidades com as maiores festas carnavalescas ─ deixarão de movimentar R$ 10 bilhões. Além disso, milhares de empregos na área do turismo não serão gerados. Para se ter ideia do impacto do maior evento popular do país, apenas em 2020, foram abertas aproximadamente 25 mil vagas temporárias. Isso sem contar as pessoas que já trabalham durante todo o ano para que as festas aconteçam. Uma injeção de ânimo na economia do país!

Mas, com Bolsonaro, nada disso acontecerá. Com uma gestão baseada em fake news e ações tardias ─ e pífias ─, Bolsonaro permitiu que o vírus ganhasse força e fosse extremamente cruel ao povo brasileiro. Mesmo quando as vacinas foram disponibilizadas, não houve esforços para comprá-las e distribuí-las com rapidez e precisão. Como consequência dessa atuação negligente, milhares de vidas foram perdidas. Não bastasse a dor da perda de um ente querido, o índice de desemprego aumentou consideravelmente e a economia teve uma queda abrupta, deixando o país no abismo.

A ausência de políticas públicas para socorrer os trabalhadores da cultura e do turismo agravou ainda mais o cenário sem carnaval. Até o Auxílio Emergencial, que amparou desempregados e autônomos no início da pandemia, foi cancelado. Hoje, o que se vê é um país sem carnaval, sem empregos e sem direção.

Mas mudaremos o rumo do Brasil! O nosso desejo é que, em 2023, voltemos a pular carnaval pelos quatro cantos do país. Que ocupemos as ruas, dancemos e gritemos! Um grito forte. Um grito de liberdade e de certeza que nos livramos de dois vírus: o que dizimou vidas e aquele que ocupa a presidência. Celebraremos a vida, o nascer da aurora e um novo Brasil com emprego e dignidade para todas e todos e, principalmente, sem Bolsonaro!

