Como é ser mãe nesse Brasil desgovernado?

Apoie o 247

ICL

“Fosse eu Rei do Mundo,

baixava uma lei:

Mãe não morre nunca,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

mãe ficará sempre

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

junto de seu filho

e ele, velho embora,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

será pequenino

feito grão de milho”

(Para Sempre, de Carlos Drummond de Andrade)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste Dia das Mães, vale refletir sobre a dificuldade de ser mãe trabalhadora num país totalmente desgovernado há mais de três anos. O que é uma experiência única e bem complexa, torna-se complicadíssima porque as mães que trabalham fora de casa, com jornadas duplas e até triplas, sentem a dificuldade de estar próximas a suas filhas e filhos o tempo que desejam e que as crianças necessitam.

Mas o atual presidente é inimigo das mães. Já disse que as mulheres ganham menos porque engravidam. Mas não somente ele. As mulheres têm mais dificuldades no mundo do trabalho exatamente porque têm a possibilidade de serem mães.

Além disso, recai sobre nós mulheres a maior parte dos afazeres domésticos, do cuidar das crianças, de praticamente tudo no âmbito doméstico. Mas nós não somos “recatadas e do lar”, somos belas, mas somos guerreiras e lutamos para construir um novo mundo, onde as mães sejam respeitadas na divindade de ser mãe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma escolha, nunca uma imposição. Somos mães professoras, empregadas domésticas, advogadas, médicas, enfermeiras, motoristas, atendentes, administradoras, jornalistas, dentistas, agricultoras familiares, religiosas, ateias, enfim somos o que nós quisermos ser. Em milhares de lares somos chefes de família, somos mães e pais, porque muitos homens abandonam suas famílias e não assumem a paternidade.

Enfrentamos todas as dificuldades interpostas por este desgoverno. As mães da periferia, principalmente, veem seus filhos serem mortos todos os dias, muitos deles pelo braço armado do Estado, a polícia e outros pela ausência do Estado e de políticas públicas, mortos pelo tráfico.

Todas somos mães. Sofremos, mas resistimos por nossos filhos. E lutamos por um país onde ser mãe seja símbolo de prazer, de amor, de paz, de vida. Porque mãe é tudo!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE