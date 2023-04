Condenação de Bolsonaro vai afetar a eleição de 2026 e tem impacto imediato

Ao embaralhar as cartas, a direita tradicional avalia que será possivel não apenas afastar o bolsonarismo como ela mesma chegar ao segundo turno em 2026 edit

A justificada indignação contra os crimes de Bolsonaro leva uma parte do público a desejar que ele seja punido com a pena mais rigorosa, a de prisão, além de ser declarado inelegível também com a condenação máxima, oito anos, pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Seria um desfecho com sabor de vingança, não apenas pela causa em questão, a de atacar o sistema de votos e o próprio tribunal diante de embaixadores estrangeiros, mas pelo "conjunto da obra".

Há quem conceda ao argumento, atribuído a fontes da mesma corte, de que a sentença de prisão seria inconveniente, pois poderia aumentar a tensão política e mesmo se transformar num tiro pela culatra ao tornar Bolsonaro, da cadeia, um mártir da extrema-direita.

Esta visão encara a Justiça não como um sistema cego, alheio aos réus, guiado por decisões objetivas e absolutas, mas como uma esfera de valores relativos e flexíveis, que variam ao sabor das conjunturas, dos personagens envolvidos e das estratégias políticas.

É evidente que a decisão do TSE levará em conta e interferirá na disputa entre as forças políticas, com profundas repercussões.

Essas considerações dos juízes, mesmo presentes, não têm sido evidenciadas pelas "fontes" da corte em seus vazamentos.

A exclusão de Bolsonaro das próximas eleições presidenciais, se confirmada, insere diversas incógnitas, com implicações que vão bem além do bolsonarismo. A decisão tem o potencial de alterar o quadro da disputa testemunhado nas duas últimas eleições presidenciais, com a disputa afunilada entre a extrema-direita e o pt, e a terceira via de fora.

Alterar esse quadro é certamente a esperança da quase totalidade da mídia conservadora, das elites econômicas e mesmo da cúpula do Judiciário.

A retirada da pessoa de Bolsonaro da disputa em 2026 terá impacto já desde agora. Pode dar a chance almejada para uma opção de terceira via oriunda de um governo estadual ou algum(a) ministro(a) que venha a se desprender do governo Lula.

Bolsonaro seria excluído não só da corrida eleitoral, mas também do noticiário e das pesquisas.

O fascista tentará catapultar um substituto como Tarcísio de Freitas ou a própria Michele, mas são alternativas cuja fidelidade extremista e chances eleitorais são ainda incertas.

Evidentemente, não há como garantir que as decisões do TSE tenham os resultados políticos que seus autores esperam, mas essa é tentativa.

Ao embaralhar as cartas, a direita tradicional avalia que será possivel não apenas afastar o bolsonarismo como ela mesma chegar ao segundo turno em 2026, com a perspectiva de se apresentar como o estuário de um sentimento antipetista e assim também derrotá-lo no mesmo embalo.

O êxito dessa espécie de feitiçaria vai depender, claro, da avaliação positiva que o governo Lula gerar junto à sociedade.

Dificilmente Lula, PT e aliados conseguirão resistir à tentação de escolher o adversário mais fácil de vencer.

Todos fazem isso.

Seja como for, o gostinho pela condenação não ocultará esse ingrediente de cálculo no julgamento. Sua repercussão terá efeitos imediatos sobre o ambiente e o tratamento dado ao governo Lula, mesmo que a sentença afaste candidato de disputa ainda tão distante.

