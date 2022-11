Cortem as cabeças! Cortem todas as cabeças!

Apoie o 247

Por Hildegard Angel, para o 247

Ouçam, reflitam, concluam.

Precisamos nos conscientizar do que significa a entrega da Petrobras e de todos os seus ativos para acionistas estrangeiros.

Lembram da "grande seca" das torneiras de São Paulo, em 2015 e 2016, 13 anos depois depois de a empresa de água do Estado de São Paulo, a Sabesp, ter virado item de compra e venda da Bolsa de Nova York?

Durante aqueles 13 anos o lucro da empresa de saneamento passou a significar apenas dividendos, e investimentos não foram feitos para ampliar os reservatórios e atualizar os equipamentos.

O povo paulista passou a pingo d'água e água mineral. A salvação da Pátria, então, foi fazer um "gato", desviando para São Paulo parte do reservatório de Guandu, no estado vizinho, do Rio de Janeiro.

De lá para cá, não se sabe de um relatório transparente da empresa sobre que novos investimentos teriam sido feitos para redimensionar os reservatórios, evitando nova futura crise, como aquela. Vão esperar secar o Guandu também?

Agora o governador eleito fala em privatizar de vez a Sabesp! E o povo paulista que trate de se inscrever no programa "Cisterna para todos" do próximo governo Lula. E o do RJ, com a Cedae privatizada, também...

Assim acontece com a Petrobras, agora na bolsa americana...

Os nossos preços dos combustíveis estão paritários ao dólar. O atual governo, para não mexer nos dividendos dos acionistas estrangeiros, em vez de rever isso, preferiu penalizar os estados e todos os municípios, reduzindo ICMS, para diminuir os preços de combustíveis, em véspera de eleição, e não perder voto. Mesmo assim, perdeu.

Se os dividendos não podem ser reduzidos, cortados, quais as próximas cabeças que serão cortadas?

As do povo brasileiro, naturalmente.

Como sempre foram. Desde Tiradentes.

O que dirá o presidente?

"Eu não sou coveiro".

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

