Parte do Brasil está queimando, mostram os satélites.

O Pantanal já perdeu áreas enormes, e cinco latifundiários são apontados como suspeitos de provocar incêndios.

Esses suspeitos deveriam ser enquadrados na categoria de suspeitos de atividade terrorista!

A Amazônia continua sob devastação, principalmente as áreas indígenas, com as consequentes angústias sofridas pelos povos originários.

O avanço da fronteira agro-pecuária já é um dado.

Apenas 0,4% do orçamento do ministério do meio ambiente para socorro foi aplicado.

E o presidente sem partido parabeniza o Brasil por sua eficácia na preservação ambiental.

Deve ter sido por isso que ele mandou poucos soldados para o combate ao fogo do Pantanal.

A impressão que passa é que o presidente pôs no bolso tudo o que se opõe a ele, e saiu a fazer que lhe dá na cabeça.

Não se submete a protocolos, quando quer participar de reuniões do STF, por exemplo, simplesmente, entra e senta-se ao lado do outro presidente.

Depois de 3 meses de interinidade, o presidente faz o general virar ministro da saúde, que deve ser um gênio para se tornar operador da saúde em tão pouco tempo… e a contaminação e mortes pelo coronavirus aumentando!

Enfim, nesse governo, por qualquer lado que a gente busque por política de sustentabilidade, o que, óbvio, inclui o planeta e o ser humano, a gente só encontra destruição.

