Disfunção erétil, beijos e cartão postal

Crimes eleitorais foram cometidos pelo presidente da república na comemoração do bicentenário da Independência, especialistas contaram sete. Partidos de oposição entraram com ação no TSE contra abuso de poder nos atos do Rio e Brasília.

O TSE pode julgar o caso e tornar a chapa de Bolsonaro do PL inelegível depois das eleições, cassando seu mandato. A possibilidade de uma cassação antes é possível, mas com certeza, causaria um tumulto ainda maior no debilitado corpo democrático, além do candidato aproveitar para se declarar perseguido. É mais prudente esperar o cantado resultado das urnas.

Sobre os comícios, que deveriam ser atos cívicos, alguns canais progressistas desperdiçam tempo analisando e comparando o tamanho entre 2021 e ontem.

É inegável que tinha um mar de gente na Esplanada, a maioria chegou em ônibus vindos de vários estados fretados por empresários bolsonaristas. Pelos cálculos deste colunista, se Bolsonaro tem por volta de 30% dos votos, significa que quarenta milhões e quinhentos mil eleitores espalhados pelo país, podem responder sim às suas convocações.

Também observei que alguns comentaristas ficaram indignados pela cobertura dada pela mídia ao evento. Nesse caso existe dois pontos: Bolsonaro não sabe falar para fora da bolha, ou seja, não consegue atrair votos de convertidos e sua estupidez faz com que sua rejeição aumente; e a mídia foi obrigada a ceder dez minutos para os outros candidatos, que foi muito bem aproveitado pelo candidato do PT.

No comício de Brasília após tirar a faixa presidencial, a triste figura e futuro presidiário fez um discurso tosco e machista, assumiu disfunção erétil e beijou a primeira dama que demonstrou asco, sob os aplausos de uma plateia dividida em reacionários, fascistóide, alienados, servidores contrariados, turistas eleitorais, neopentecostais circenses e o gado tradicional.

Copacabana como sempre serviu de cartão postal, de cortes para a propaganda do candidato na TV e nas redes. Como carioca sinto tristeza e vergonha alheia por Tom e Vinícius.

Na minha opinião, o sete de setembro não vai servir para que haja uma mudança na tabela eleitoral. São apenas vinte e quatro dias que nos separam do momento de defenestrar o invasor desesperado e sua turma.

Porém não podemos relaxar porque o último ato sempre vem acompanhado de um fato, uma comoção apoteótica, como veio na ponta de uma faca em 2018.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

