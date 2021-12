Do nome, fez-se o verbo. Do verbo, o movimento. No movimento, a determinação: reconstruir e reconciliar o País

Apoie o 247

ICL

Por Luís Costa Pinto



No outono da ditadura militar, período compreendido entre a derrota popular da emenda das Diretas, Já em abril de 1984 e a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral em janeiro de 1985, a face civil da escumalha apodrecida dos generais – Paulo Maluf, nome designado por eles para tentar conservar o “regime” instituído à força em 1964 – emprestou o sobrenome para um neologismo que denotava delinquência: malufar.

Usada como sinônimo jocoso, sempre no campo da política ou, ironicamente, nas relações interpessoais, a expressão “malufar” significava “roubar”, “encobrir a verdade”, “disfarçar algo incorreto”, “negar a verdade ou os fatos”, “fraudar”. As equipes dos dicionários Aurélio, Houaiss e Caldas Aulete, os mais populares do País, debateram a fundo a dicionarização do termo. Porém, como ele caiu em desuso com as sucessivas derrotas políticas aplicadas a Maluf, ao malufismo e ao campo político dele, o tema foi superado pela dinâmica da vida.

PUBLICIDADE

Nos dias de hoje, poder-se-ia dizer que Jair Bolsonaro, com a ajuda dos mesmos militares que tinham Paulo Maluf por porta-bandeira, malufou o pleito de 2018. Unido ao “Centrão” (integrado, aliás, por próceres do malufismo e coordenado pelo PP, herdeiro direto do PDS malufista), malufou a esperança dos brasileiros em ver o Congresso aplicando a punição constitucional a governantes abúlicos, vis, perversos e corruptos – o impeachment.

Mas, História é vida em movimento e 2021, o ano que enfim se vai, preparou as bases para um outro nome próprio se converter em verbo no campo semântico da política.

Em 2022, não tenham dúvidas, a palavra de ordem será “Lular”.

PUBLICIDADE

Do apelido de Luiz Inácio da Silva, “Lula”, porque em Pernambuco todos os Luíses viram “Lula”, fez-se o verbo. Ao contrário do neologismo saído da raiz do malufismo, a conotação do novo verbo ainda não dicionarizado é boa, é do bem.

Numa acepção direta, “Lular” significa admitir que vota em Lula (PT) para a Presidência da República, mesmo quando pesem divergências pretéritas a ele ou aos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores entre 2003 e 2016 (quando o ciclo foi interrompido por um golpe jurídico/parlamentar/classista que cobra alto preço ao Brasil e aos brasileiros).

A coleção de pesquisas de intenção de voto realizadas nesse 3º ano da Era do Obscurantismo no Brasil revela que há uma velocidade ascendente de cidadãs e cidadãos “Lulando” por motivos diversos. Seja porque decidiram voltar a votar no ex-presidente depois de análise comparativa de mandatos e de saldos de legados históricos, seja porque revogaram implicâncias e temores surgidos nas abjetas fábricas de mentiras do lava-jatismo e do bolsonarismo que se uniram e foram amalgamadas pela gestão militarizada das redes sociais.

PUBLICIDADE

Nunca antes em sua História, nem mesmo ao sair das ditaduras de Vargas e da militar, ou no ocaso do Império, o Brasil precisou tanto reunir energia e determinação em tal escala, revogar ressentimentos e recalques e se unir para voltar ao jogo de esperança e crescimento inclusivo.

Alquimias artificiais e antidemocráticas daqueles que ainda se dizem intolerantes com o PT, ou com Lula, e se confessam decepcionados ou traídos por Bolsonaro e pelo bolsonarismo – os “nem, nem” da política; os que traçam paralelos impossíveis e hiperbolicamente falsos entre “petismo” e “bolsonarismo” – não produziram vias diferentes para o País correr ao encontro de saídas políticas e constitucionais.

Com seus direitos políticos restaurados, vendo seus algozes de Curitiba, sobretudo o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol, serem instados a pagar pelos crimes cometidos ao criarem, conduzirem e julgarem inquéritos e ações penais ao arrepio do Estado de Direito e das normas e diretivas da Constituição, o ex-presidente faz jus e é merecedor de todo o amplo diapasão de significados do verbo “Lular”.

PUBLICIDADE

“Lular” significa admitir que tem esperança e que está disposto a dar novas cotas de sacrifício e empenho pessoais para reconstruir um Brasil ora em ruínas; “Lular” também quer dizer revelar-se disposto a reconciliações pessoais em nome de um projeto maior: reconciliar o País.

Sem o estabelecimento de prioridades para a reconstrução – com foco na restauração da rede de proteção social, nos programas de inclusão e de redução de danos da extrema pobreza, nos mecanismos disponíveis para gerar aceleradamente emprego e renda, na reindustrialização brasileira, em programas de reconexão com instituições e ações que atuam na vanguarda da sustentabilidade e da preservação dos recursos naturais que temos e dos quais irresponsavelmente descuidamos – esta fundamental e inescapável reconciliação nacional não ocorrerá. Caso o pior cenário se dê, será mais que mero desastre ou nova tragédia na ziguezagueante biografia brasileira: vai ser a perda da última chance, da oportunidade derradeira de conservar o Brasil como Nação íntegra e detentora de território tão vasto.

2022 é amanhã. “Lular” é verbo. E o verbo já se converteu em movimento. O movimento supera antagonismos menores, divergências vãs e pequenez de espírito.

Com a pretensão de ser mais que um desejo de “Feliz Ano Novo”, este artigo de opinião pretende ser um vaticínio.

Iremos nos encontrar diariamente nas páginas virtuais do Brasil247 , nos canais da TV247 , nas redes sociais. Com largueza d’alma, sem ódio e sem medo, com coragem e esperança desejo a todos um Feliz Ano Novo.

Vamos Esperançar!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.