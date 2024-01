Estado: problema ou solução?

Apoie o 247

Quando o neoliberalismo surgiu, Ronald Reagan anunciou que o Estado já não era uma solução, mas sim um problema. Significava que a sua ação se concentraria na construção de um Estado mínimo.

O Estado tornou-se um problema pela sua capacidade reguladora da economia, por se opor à livre circulação de capitais. Devido à existência de empresas públicas. Devido aos custos para sua operação.

O objetivo seria impor um Estado mínimo com a centralidade do mercado. Isto ocorreria devido à desregulamentação econômica, com a livre circulação de mercadorias. Pela privatização das empresas estatais. Devido à diminuição do quadro de pessoal do Estado.

Promover a mercantilização da sociedade, para a qual o Estado é o grande obstáculo. Eles buscam uma sociedade sem Estado.

O governo de Milei é a experiência mais radical nesse sentido. A motosserra permaneceu como símbolo dessa experiência, como forma de expressar a forma de cortar tudo o que podiam cortar do Estado. Coloquem em mãos privadas, privatizem tudo o que puderem privatizar.

Busca da utopia de uma sociedade sem Estado, com comercialização absoluta. Uma sociedade sem Estado, ou seja, uma sociedade sem direitos das pessoas, sem limites à circulação de capitais.

Seria a confiança máxima de que a lei da oferta e da procura poderia orientar, sem limites, o funcionamento da economia e da sociedade como um todo. Com extrema desigualdade social, com uma distribuição de rendimento profundamente desigual,

Sem qualquer tipo de regulação estatal, os preços disparam, o poder de compra das pessoas é profundamente afetado.

Para o liberalismo, o Estado é um obstáculo ao funcionamento da liberdade do mercado. A situação atual na Argentina expressa o problema. Dilei acredita que só a livre circulação dos mercados poderá resgatar o país da grave crise que atravessa.

Parte deste processo é a dolarização da economia, como forma de liberalização das relações monetárias.

Qualquer tipo de Estado é um incômodo para o liberalismo econômico e financeiro. Estado significa regulação das relações econômicas, significa afirmação dos direitos das pessoas. Significa afirmação da cidadania, da esfera pública.

O Estado é um problema para o liberalismo. O Estado é condição para a existência.

