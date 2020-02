Eu sou aquele pierrô...

Bolsonaro, o pierrô tóxico da imprensa golpista, é um aborto político que rejeita os desígnios civilizatórios para flutuar em seus delírios ditatoriais como convocar a população para fechar o Congresso e o STF, apoiado por quem aposta no seu despreparo para surrupiar e colonizar o Brasil edit

A mídia golpista acordou em plena quarta-feira de cinzas e descobriu que, por trás da máscara daquele pierrô ingênuo e sedutor com quem brincou o carnaval, que a abraçou, que a beijou, havia um fascista disfarçado.

Mirian Leitão, a colombina arrependida da Globo News, aquela que apoiou o golpe de 2016 contra a ex-Presidenta Dilma Rousseff, anda dizendo que o risco maior do Brasil não é o coronavírus, mas a insanidade de Bolsonaro.

Ela disse e eu digo, que maior que o coronavírus e até maior do que a insanidade de Bolsonaro, está o vírus e a insanidade do mercado neoliberal, defendido pela Mirian e equipe, que trabalham com o objetivo de manter a pobreza de muitos para garantir a riqueza de poucos.

A pandemia neoliberal contaminou o mercado financeiro, como uma praga fez cair o PIB, o parque industrial e o consumo, por outro lado fez subir o desemprego, o dólar e a inflação.

