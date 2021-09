Eu também quero tocar na Rádio Cafuné

Apoie o 247

Clube de Economia

Você já recebeu no seu WhatsApp um link para um portal? Não são esses “sites” que o dono costuma chamar de portal, eu estou falando da Caverna do Dragão, um ambiente mágico e sem saída, como descreve o fundador da Rádio Cafuné, Thiago Freitas, o “DJ Ternura”.

A Cafuné é uma rádio colaborativa e transmitida pelo Zoom, 24/7, que já está no ar a quase 9 mil horas, em sua maior parte tocando música de todas as variantes, mas também com entrevistas, filmes e outras saladas. Nasceu no dia 5 de setembro de 2020 despretensiosamente. Era um sábado de ressaca que foi juntando amigos, amigas, familiares até se tornar um lugar de encontro com pessoas e com as artes.

Se você é DJ, Dja, Vj, Vja, contador de histórias, poeta, cantor, pintor, se você é qualquer coisa ou nada, já cumpre o requisito para estar lá. A Rádio Cafuné é livre e plural, bastando para entrar, que você tenha um cadastro no Zoom. Pode até usar sua conta no Google ou Facebook, é de graça.

PUBLICIDADE

Se tu quiser tocar, se inscreve num horário disponível (de hora em hora) e, pontualmente, abrem os ouvidos e mentes para você. Tudo está no site radiocafune.com.br. Tem a programação completa, o principal botão “sintonize” que te entrega o link da sala, o pix pra colaborar com a manutenção da “rádia”...

Programações divertidíssimas como o Rock Triste, a Ocupação Cafunelas, o Chá de Buceta, o Café com Beck, o Cafurock. O Cafuné Origens.. tem muita coisa.

PUBLICIDADE

Eu conheci a Cafuné por acaso. Recebi um link de Zoom num grupo de WhatsApp onde se lia “Entrevista com Karina Buhr, agora”. Entrei. Lá haviam 100 pessoas e Karina no centro respondendo perguntas, até eu fiz a minha. Foi um momento muito acolhedor que me desconectou das atividades, um verdadeiro portal. Depois eu voltei e voltei e comecei a tocar um set chamado Manguebass.

A Rádio Cafuné chegou numa hora própria, pros fundadores, pros agregados, músicos, Vjs e ouvintes da música que toca no Brasil. Chegou pra acalentar, fazer um cafuné nessa pandemia do negacionismo. Um lugar seguro e belo. Uma sociedade que se constrói com muito afeto e cuidado, horizontal, onde as artes dão sustentação.

PUBLICIDADE

Completando 1 ano de cafunés, a rádia começou seu festival CAFUFEST no dia 3 último e vai até o dia 13. O festival foi aberto com um excelente papo sobre direitos autorais transmitido, ao vivo, pelo programa DP&PAGUS, a parceria entre o Debate Petroleiro e o Iaras e Pagus. No dia 6, Bnegão fez um set bem nordestino, especialíssimo, e ainda vem muita coisa por aí. Eu quero cafuné. E quem não quer? Entre lá. Agora, sempre. Rádio Cafuné.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.