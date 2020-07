Existe intenção de genocídio, ou Bolsonaro é "apenas" um sociopata?

Penso que existe sim intenção de genocídio, portanto, um crime contra a Humanidade praticado por Bolsonaro.

Ora,

i) se Bolsonaro sabota[1] deliberadamente o combate à uma Pandemia desta magnitude, é possível encontrar provas (áudios, documentos em algum computador pessoal do Presidente) sobre um potencial crime;

ii) se Bolsonaro, se hesitação, ajuda a contaminar mais brasileiros, que, por sua vez, levam a doença a estrangeiros, inclusive na região de fronteira. À exemplo: Bolsonaro sai para manifestações, promove aglomerações, contamina pessoas (assume o risco; dolo) e auxilia a que outros, potencialmente acometidos da COVID-19 nestas manifestações, contaminem seus compatriotas;

iii) se Bolsonaro permite a contaminação (promovendo ações na contramão das políticas de seguridade) dos povos originários, que, por sua cultura e especificidade étnica, recebem proteção especial de organismos da ONU; se o Presidente estimula, em plena onda de COVID-19 que garimpeiros e grileiros invadam territórios indígenas, o que remonta a lógica-morte destas populações que não têm as mesmas condições de imunidade e mesmo de estrutura de saúde existentes nas cidades;

iv) se Bolsonaro faz o lobby pesado - e irresponsável - de um medicamento - como a Cloroquina - que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda ponderação aos médicos e cientistas sobre seus impactos, fatores todos que influenciam a que o novo coronavírus permaneça mais tempo no Planeta e iniba ações da ciência na busca pela cura e pela vacina, isto é, a anti-publicidade frente à utilidade pública;

v) se mesmo a Renda Emergencial que foi aprovada pelo Congresso Nacional, por deliberada desorganização do Governo Federal, não chegou até agora a milhões de brasileiros que, ou morrem de COVID-19, ou de fome - se obrigam saírem para trabalhar em ônibus lotados e demais exposições;

vi) se Bolsonaro não nomeia um Ministro da Saúde faz quase 70 dias no interstício da mais assustadora pandemia, portanto, a pior crise sanitária do mundo pós-moderno,

ELE CERTAMENTE COMETE CRIMES[2] CONTRA A POPULAÇÃO MUNDIAL, não somente a brasileira, esta que, por sua vez, está morrendo, aos risos sociopatas e escatológicos do Presidente da República e vários de seus assessores que teimam em fazer repetições de folhetim do Nazismo. Portanto, Tribunal Penal de Haia para Jair Messias Bolsonaro, já!

[1] Sabota o SUS;

Sabota os Governadores e Prefeitos;

Sabota as micro e pequenas empresas;

Sabota os trabalhadores;

Sabota a Fiocruz (na luta pela vacina) e as Universidades (pesquisando providente cura);

Sabota a OMS... e o mundo inteiro!

[2] Restará possível encontrar alguma prova dos crimes desse genocida sádico. Um exemplo claro de que o "Rei está nú" e o Domínio do Fato ocorre em Bolsonaro é a tal reunião do dia 22 de abril/2020, em que seus ministros de Estado, com o estímulo do Chefe da Nação, em síntese das falas, desejaram "passar a boiada" e mudar todas as regras da República e da Democracia para implantar uma nova "civilização".

Se após tudo isso, não se puder provar o dolo, é hora do Tribunal Penal de Haia e a ONU como um todo, rediscutirem a possibilidade de que omissão deliberada, negligência e sociopatia de líderes mundiais também sejam considerados crimes contra a Humanidade, consignando um "Novo Normal" para o Direito Internacional.

