A TURMA

A turma da acentuação era pequena. Tinha o Sinal Grave e o Agudo. Sentavam-se na primeira fileira e viviam às turras.

Depois que expulsaram a Trema, a Cedilha ficou paranoica, não se comunicava com mais ninguém. Nem com o coitado do Circunflexo, vítima de bullying o tempo todo devido ao nome estranho. Til e Apóstrofo estavam quase bombando por faltas, nunca apareciam. Os mais chatos: Aspas e Asterisco. O primeiro, sempre relativizando tudo; o segundo, interrompendo a aula e fazendo todos saberem de coisas irrelevantes.

A pior de todos, no entanto, era a Crase. Ninguém a entendia.

ERA UMA VEZ

Era uma vez um Era Uma Vez. Uma vez, Era Uma Vez quis saber por que se chamava Era Uma Vez. Foi perguntar à mãe. Ela disse que ele se chamava Era Uma Vez porque um dia havia lido uma história que começava com “Era uma vez”. Acreditou que seria interessante dar o nome ao filho que esperava de Era Uma Vez

Quando aprendeu a ler, Era Uma Vez passou a notar que a maioria dos relatos se iniciava por “Era uma vez”. Achou aquilo estranho e logo decidiu trocar de nome. Foi ao cartório e entrou com o pedido. Solicitaram a Era Uma Vez alguns documentos e oficializaram tudo. Em poucos dias, conseguiu realizar seu desejo. Passou a se chamar Certa Vez.

PSICANÁLISE

Meu parto foi num necrotério. Pode ter influenciado minha personalidade?

Por favor, retire a terra de cima de mim e me coloque de volta na poltrona.

CHANTAGEM

“Posso não falar, mas vi tudo. À noite mando o número do meu PIX com o valor a transferir”.

Era o que estava no bilhete escrito pelo criado-mudo.

PERGUNTA

Infelizmente, o seu caso é de flurona com uma série de comorbidades.

Pode beber?

CORREÇÃO

Quando o game FIFA começava a berrar “gol, gol, gol” era batata: o vizinho estava surrando a esposa.

DIÁLOGO

A barata dizia à outra:

Falam que são ecologistas, democráticos, politicamente corretos. Então por que eliminam a gente?

A chinelada interrompeu a resposta.

VISITA TÉCNICA

Primeiro veio o rapaz visitar a casa à venda. No dia seguinte trouxe a esposa e os dois bebês gêmeos. Durante o fim de semana pediram para dar uma passada com o padrasto da mulher. Todas as vezes olhavam com grande atenção para cada detalhe do imóvel. Mais recentemente apareceram todos, mais uma arquiteta, um mestre-de-0bras e um faz-tudo. Estão na residência há 12 dias e não há ideia de quando sairão.

SINCERIDADE

Sempre foi muito sincera. Quando começamos a namorar garantiu que nunca fingia orgasmos. Até hoje quando transamos, ela berra: “não vou gozar, não vou gozar!”

